"Укрэнерго" увеличило объемы ограничений на вторую половину дня

"Укрэнерго" увеличило объемы ограничений электроснабжения для потребителей на вторую половину дня 25 июня, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

"Сегодня, 25 июня, меры ограничений потребления действуют в течение всех суток. С 12:00 до 23:00 объем ограничений будет больше" , - говорится в сообщении.

Также увеличенный объем ограничений применялся 25 июня с 02:00 до 05:00.

"Причина - снижение возможностей электростанций производить электроэнергию из-за последствий восьми вражеских атак" , - заявили в пресс-службе.

В "Укрэнерго" сообщили, что информацию о том, как это влияет на графики почасовых отключений в каждой области, можно посмотреть на официальных сайтах облэнерго и на их площадках в соцсетях.