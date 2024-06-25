ОВА: На Луганщине россияне угрожают "национализировать" жилье выехавших украинцев

Российские оккупанты в Луганской области угрожают в течение 30 суток "национализировать" жилье тех людей, которые не вернутся на оккупированную территории и не перерегистрируют недвижимость по российскому законодательству, сообщает Деловая столица.

Об этом глава Луганской ОВА Артем Лысогор сообщил в Telegram-канале.

"Однако они создали такие условия, при которых даже те, кто сейчас находится в городах и селах так называемой "лнр", не успевают справиться за указанный срок" , — отметил Лысогор.

В частности, в Северодонецке "специалисты" отдела росреестра в течение одного дня оформляют только по пять-шесть объектов недвижимости. Очередь продвигается крайне медленно, а предварительная запись закрыта.

Как сообщалось, 16 мая Лысогор сообщил, что во временно оккупированной Луганской области россияне выключили мобильную связь и устанавливают таксофоны.