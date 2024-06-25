Саперы уничтожили авиабомбу весом 500 кг в Запорожской области

Саперы ГСЧС уничтожили не детонированную управляемую авиационную бомбу весом в 500 кг (КАБ-500) в Пологовском районе Запорожской области, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают в ГСЧС.

"Нездетонированная управляемая авиационная бомба весом в 500 кг (КАБ-500) обнаружена в Пологовском районе Запорожской области - на территории, находящейся неподалеку от зоны активных боевых действий".

Отмечается, что авиабомба содержала модифицированный взрыватель, из-за чего ее нельзя было транспортировать. Поэтому специалисты ГСЧС контролируемо взорвали авиабомбу на месте ее обнаружения.