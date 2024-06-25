СМИ: Переговоры о вступлении Украины в ЕС по существу начнутся в 2025 году

Хоть начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз начнется 25 июня, основной этап работы по этому вопросу состоится не раньше 2025 года, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Financial Times.

"Официальные лица ЕС ожидают, что переговоры по существу начнутся во время председательства Польши в блоке, которое начнется 1 января", - говорится в материале.

В частности, это связано с нынешним председательством Венгрии в ЕС, которая может усложнить пути членства Украины. Так, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже затянул принятие нескольких решений, связанных с Украиной, в том числе о начале переговоров о вступлении в ЕС.

Однако в конце концов он сдался, заявив, что у Будапешта будет еще много возможностей наложить вето на этот процесс в дальнейшем.

Вступление Украины в ЕС

Украина подала заявку на членство в ЕС вскоре после начала полномасштабного вторжения России - 28 февраля 2022 года.

В 2022 году Европейский совет предоставил Украине статус кандидата на вступление в ЕС, и это произошло 23 июня. Украина получила статус кандидата на фоне войны, что сделало этот шаг историческим.

Кандидатство Украины означает, что страна запустила формальный процесс переговоров о присоединении к ЕС. Ожидается, что эти переговоры займут много времени и будут сложными. Для того, чтобы Украина могла стать полноправным членом ЕС, ей необходимо выполнить некоторые условия.

Украина на пути к членству в ЕС достигла значительного прогресса и в декабре 2023 года получила "зеленый свет" от Евросоюза для официального начала переговоров. Несмотря на это, Киев активно продолжает готовиться к вступлению и усердно выполняет "домашнюю работу".

Недавно вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявляла, что Украине придется полностью привести свое законодательство в соответствие с требованиями ЕС.