Глава Еврокомиссии объявила о старте переговоров по вступлению Украины и Молдовы в ЕС
Украина и Молдова 25 июня начинают переговоры по членству в Европейском Союзе, сообщает Деловая столица.
Об этом сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.
"Поздравляем Молдову и Украину с началом переговоров о вступлении. Это очень хорошая новость для народа Украины, Молдовы и всего Европейского Союза. Путь впереди будет сложным, но полным возможностей. Желаем удачного начала переговоров!" — говорится в сообщении на ее странице в соцсети X.
Как сообщалось, в Люксембурге 25 июня официально стартуют переговоры о вступлении Украины и Молдовы в Европейский Союз.
По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, по завершении переговоров о вступлении Украина "будет в трех шагах" к полноправному членству в ЕС.