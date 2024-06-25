Глава Еврокомиссии объявила о старте переговоров по вступлению Украины и Молдовы в ЕС

Украина и Молдова 25 июня начинают переговоры по членству в Европейском Союзе, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.

"Поздравляем Молдову и Украину с началом переговоров о вступлении. Это очень хорошая новость для народа Украины, Молдовы и всего Европейского Союза. Путь впереди будет сложным, но полным возможностей. Желаем удачного начала переговоров!" — говорится в сообщении на ее странице в соцсети X.

Congratulations to Moldova and Ukraine on opening accession negotiations.This is very good news for the people of Ukraine, Moldova, and the entire European Union.The path ahead will be challenging but full of opportunities.Wishing you a successful start of the negotiations! pic.twitter.com/v0GTnyqOM8 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 25, 2024

Как сообщалось, в Люксембурге 25 июня официально стартуют переговоры о вступлении Украины и Молдовы в Европейский Союз.

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, по завершении переговоров о вступлении Украина "будет в трех шагах" к полноправному членству в ЕС.