Россияне атаковали Донецкую область: есть погибшая и раненые

Из-за утреннего российского обстрела Торецка и Золотой Нивы Донецкой области погибла женщина 1957 года, еще 4 человека пострадали, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

"В Золотой Ниве Великоновоселковской громады от артобстрела погибла женщина 1957 года рождения. По Торецку россияне утром уже нанесли 6 авиаударов - ранили 4 человека. Все пострадавшие доставлены в больницу".

Также Филашкин отметил, что россияне целенаправленно бьют по мирным жителям области и призвал людей эвакуироваться.

Предыстория:

В результате российских обстрелов Донецкой области 24 июня погибли 7 человек, еще 49 получили ранения.