Гетманцев рассказал, сколько заработали украинские предприятия за 2023 год

Совокупный финансовый результат украинских предприятий за 2023 год составил +863,8 млрд. грн, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщил председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев со ссылкой на Госстат.

"Если взять в целом - то это лучший показатель в последние 10 лет", - написал Гетманцев

Он также добавил, что прибыльными были 71% субъектов хозяйствования (их общий результат - +1 339,9 млрд. грн.), убыточными соответственно - 29% (-476,2 млрд. грн.).

По его информации, положительный финансовый результат зафиксирован в 14 из 15 секторах экономики (кроме образования, где он отрицательный, -123,4 млн. грн.).

В то же время, Гетманцев отметил, что это достижение не надо переоценивать и считать, что наши предприятия работают в хороших условиях и с их финансами - все в порядке.

Во-первых, более 40% общего дохода обеспечили финансовая и страховая деятельность, преимущественно банковский сектор (346,5 млрд. грн.). Финансовый результат всего реального сектора в целом -410,5 млрд. грн. (торговля - +177,2 млрд. грн., промышленность - +118,2 млрд. грн., сельское хозяйство - +63,8 млрд. грн., транспорт, почтовая и складская деятельность - +48,9 млрд. грн., строительство - всего +2,4 млрд. грн.).

Во-вторых, как отметил Гетманцев, в упомянутых секторах реального сектора общий отрицательный финансовый результат тех, кто потерпел убытки - 386,2 млрд. грн., и это 81,1% от совокупного показателя убыточных предприятий (у финансового сектора - там также есть убыточные с результатом -13,5 млрд. грн., и процент убыточности - 33,4%, но вклад в общий результат всего 2,8%).

В-третьих, уровень убыточности во многих секторах остается высоким: например, в сфере культуры, спорта и развлечений - 41,4% от всех предприятий, операциях с недвижимостью - 39,6%, образовании - 36,8%, гостинично-ресторанном хозяйстве - 36,2%, профессиональной и научно-технической деятельности - 32,5%, ИТ - 31,3%, строительстве - 31,0%, - добавил глава парламентского комитета.

Напомним:

Средняя заработная плата в Украине увеличилась на 22,5% по сравнению с прошлым годом и составляет 18 903 грн, согласно итогам I квартала 2024 года.