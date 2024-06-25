Япония ослабила визовые требования для граждан Украины - посольство

Япония с 24 июня ослабила визовые требования для граждан Украины, что поможет содействовать отношениям между странами и поддержит усилия по послевоенному восстановлению, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы посольства.

"С 24 июня Япония ослабляет визовые требования для граждан Украины. Это еще один шаг для дальнейшего развития двусторонних отношений между Украиной и Японией, в том числе содействие культурному обмену, коммерческим отношениям между странами и поддержка усилий по восстановлению Украины" , — говорится в сообщении.

Как сообщалось, 21 июня правительство Японии ввело новые санкции против российских частных лиц и оборонных компаний — в список попали 11 человек и 42 компании