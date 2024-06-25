Российский удар по Покровску: в ГВА рассказали о состоянии пострадавших

12 раненых в результате российского удара по Покровску Донецкой области 24 июня находятся в больницах в тяжелом состоянии, всего госпитализированы 45 пострадавших, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила Покровская городская военная администрация.

"Пациенты в тяжелом состоянии были размещены в хирургическом отделении, где на сегодня [25 июня] остается 12 человек. Кроме этого, один пациент находится в отделении челюстно-лицевой хирургии, а еще один - в неврологическом отделении. Медицинский персонал делает все возможное, чтобы стабилизировать состояние пострадавших и предоставить им необходимое лечение".

Отмечается, что российский ракетный удар 24 июня по Покровску стал одним из самых масштабных за последнее время. Сейчас медицинские и спасательные службы города работают в усиленном режиме, оказывая необходимую помощь всем пострадавшим.

Предыстория:

24 июня оккупанты ударили двумя ракетами "Искандер-М" по Покровску Донецкой области. Попали в объект гражданской инфраструктуры и частный сектор. По состоянию на вечер 24 июня сообщалось о 5 погибших и 41 раненом.