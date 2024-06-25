ОГА: В Донецкой области принудительно эвакуируют детей с родителями из 5 сел

Донецкая облгосадминистрация решила принудительно эвакуировать детей с родителями из 5 сел в прифронтовой зоне, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сообщение председателя Донецкой ОГА Вадима Филашкина.

"На внеочередном заседании региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС Донецкой области приняли решение о проведении принудительной эвакуации детей с их родителями или другими законными представителями из поселка Дробышево Лиманской громады, сел Новая Полтавка, Новооленевка, Александрополь, Романовка Ильиновской громады".

Также на заседании рассматривался вопрос усиления мер по эвакуации из Торецкой громады, поскольку ежедневно оккупанты обстреливают ее из всех видов вооружений.

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