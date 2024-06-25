НБУ ввел в обращение новую монету, посвященную военным медикам

25 июня перед личным составом Медицинских сил Вооруженных Сил Украины в одном из военных госпиталей Киева презентовали новую оборотную монету номиналом 10 грн, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Как говорится в сообщении, монета имеет обычный для 10 гривен аверс и тематический реверс.

По кругу на реверсе размещены надписи: ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И МИЛОСЕРДИЕ и МЕДИЦИНСКИЕ СИЛЫ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ УКРАИНЫ.

В центре рельефно изображена эмблема Командования Медицинских сил Вооруженных Сил Украины, в основе которой - "британский" геральдический щит.

"Центральным элементом щита является крест, на который наложена стилизованная змея, обвивающая ныряльщик. Крест символизирует признанный в Европе и мире знак всесторонней помощи и защиты, а змея, обвивающая пернач, - символ медицинских сил. На заднем плане схематически изображены пиксели камуфляжа" , - сообщили в НБУ.

Там также добавили, что постепенно в наличное обращение будет введено почти 10 млн штук таких оборотных памятных монет.

"В то же время часть тиража будет сформирована в специально оформленные ролики, тираж которых - 20 тысяч штук. Их продажа начнется со 2 июля 2024 года" , - рассказали в НБУ.

Напомним:

Национальный банк 29 мая 2024 года представил новую оборотную памятную монету "Государственная специальная служба транспорта" номиналом 10 гривен.