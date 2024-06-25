ГСЧС: На Закарпатье во время сплава по реке едва не погибла группа детей
На Закарпатье во время сплава по горной реке едва не погибла группа детей, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Чрезвычайное происшествие произошло в Каменице Ужгородского района. Группа детей из местного лагеря в сопровождении взрослых сплавлялась по реке Уж.
Однако стремительное течение горной реки начало переворачивать плавсредства и затягивать людей под воду. Отдыхающих спасло то, что они были в жилетах - большинство самостоятельно выбрались на берег.
Пострадавшим помогли спасатели-водолазы и представители Центра безопасности граждан "Плишка".
7-летнего мальчика вытащили из воды с помощью спасательной веревки, а двух девушек 7-ми и 18-ти лет - с помощью лодки.
Чрезвычайники помогли выбраться на берег и 65-летнему мужчине, который бросился к пострадавшим. Далее детей передали работникам "скорой" помощи.