Президент Молдовы отреагировала на старт переговоров о вступлении в ЕС

Президент Молдовы Майя Санду приветствует официальное начало переговоров о вступлении страны в ЕС, старт которому будет дан на первой Межправительственной конференции по вступлению во вторник в Люксембурге, сообщает Европейская правда.

Об этом она написала в X (Twitter).

Молдова подала заявку на членство в ЕС вместе с Украиной в 2022 году, через несколько дней после полномасштабного вторжения России в Украину, которое Санду решительно осудила.

"Сегодня Молдова и Украина официально начинают переговоры о вступлении в ЕС. Наше будущее – в европейской семье.

Мы глубоко благодарны за непоколебимую поддержку Урсуле фон дер Ляйен, Шарлю Мишелю, Роберте Метсоле и бельгийскому председательству. Вместе мы сильнее", – написала президент Молдовы.

В октябре Молдова проведет референдум относительно своего проевропейского курса.

Совет ЕС одобрил переговорные рамки для Украины и Молдовы по вступлению 21 июня.

Межправительственная конференция с Украиной запланирована в Люксембурге на 15:30 по местному времени, с Молдовой – на 18:00.

Президент Владимир Зеленский заявил, что именно с сегодняшнего дня будет отсчитываться старт членства Украины в Евросоюзе