СМИ: Германия планирует заказать снаряды на 15 млрд евро, потенциально и для Украины

Министерство обороны Германии планирует заказать для пополнения складов Бундесвера более 2 миллионов артиллерийских снарядов, стоимость закупки может составлять рекордные 15 миллиардов евро, сообщает Европейская правда.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Spiegel.

Министр обороны Борис Писториус якобы подал проект соглашения с производителями Diehl Defense и Nammo Raufoss в бюджетный комитет Бундестага. В документе говорится о закупке до 2,35 миллиона артиллерийских снарядов 155 мм, максимальная сумма сделки может составить до 15 млрд евро, что Spiegel называют "рекордом".

Эти объемы должны произвести до 2030 года. Изначально, впрочем, Германия хочет заказывать 200 тысяч боеприпасов для пополнения складов. Однако в документе указано, что в рамках этого соглашения члены НАТО и Украина могут заказывать дополнительные объемы, и общая рамка соглашения предусматривает возможность закупки 2,3 миллиона боеприпасов.

Таким образом Писториус хочет гарантировать, что производители будут заинтересованы строить дополнительные производственные линии и наращивать производство в Германии. Министерство финансов также разделяет такой подход.

Согласно выводам журналистов, это указывает на то, что немецкое правительство серьезно готовится к перспективе длительной войны в Украине и дальнейшей угрозы конфронтации с Россией.

Это уже вторая крупная сделка на покупку боеприпасов – после контракта с Rheinmetall на сумму до 8,5 млрд евро, которая должна стимулировать запуск нового производства в Нижней Саксонии.

Бюджетный комитет должен обсудить предложение в ближайшем будущем. Коалиционные партии в целом поддерживают такие крупные заказы, но могут иметь вопросы к тому, что Минобороны предлагает еще одну сделку, не имея под нее точных гарантий финансирования.

Также неофициально сообщалось, что Минобороны Германии хочет заказать 105 боевых танков Leopard 2A8.