Минобороны поддержало законопроект о продлении обновления данных в ТЦК

Министерство обороны Украине поддерживает законопроект, в котором предлагается продлить обновление данных в ТЦК еще на три месяца. Об этом заявил народный депутат Алексей Гончаренко, сообщает Новое время.

Он также напомнил, что министр обороны Украины Рустем Умеров поддерживает такую инициативу.

Нардеп призвал депутатов как можно скорее рассмотреть законопроект в сессионом зале.

Новый закон о мобилизации обязывает всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет обновить свои военно-учетные данные в течение 60 дней со дня вступления его в силу, то есть до 18 июля.

4 июня представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин заявил, что пока нет оснований для продления срока обновления данных для военнообязанных.

12 июня глава парламентского комитета по нацбезопасности, обороне и разведке, нардеп от партии Слуга народа Александр Завитневич также заявлял, что в Верховной Раде не планируют продлевать срок обновления данных для военнообязанных после 16 июля.