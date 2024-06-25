Полиция нашла причастных к нападению на ветерана в Днепре

Полиция установила лиц, причастных к пыткам и незаконному лишению свободы бывшего добровольца и бойца спецподразделения Kraken Дмитрия «Сына» Павлова в Днепре. Со ссылкой на данные Нацполиции, сообщает Новое время.

Полицейские Днепропетровщины уже задержали одного из участников событий.

Отмечается, что по факту конфликта полиция начала два уголовных производства — за незаконное лишение свободы и пытки.

Полицейские провели ряд обысков по местам жительства фигурантов, в ходе которых изъяли вещественные доказательства, в частности, оружие и одежду.

После обработки доказательств правоохранители определили роль в преступлении народного депутата, который принимал участие в событиях. Ему объявили о подозрении.