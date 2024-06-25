Минфин привлек более 15 млрд от размещения внутренних облигаций
Министерство финансов на аукционе по размещению внутренних государственных облигаций (ОВГЗ) 25 июня привлекло в госбюджет более 15 млрд грн. Со ссылкой на пресс-службу Минфина, сообщает Экономическая правда.
Так, от размещения 1-летних гривневых бумаг под 14,71% привлекли 3,9 млрд грн.
От продажи облигаций со сроком обращения 2 года под 15,32% годовых удалось привлечь 313 млн грн.
Продажа ОВГЗ со сроком обращения более 3 лет под 16,80% годовых принесла в бюджет 2,5 млрд грн.
Также Минфин разместил 1-летние долларовые облигации под 4,62%, привлекая 204 млн долларов.