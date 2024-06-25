НАБУ и САП разоблачили схему хищений в "Укрзализныце" на 17 миллионов

НАБУ и САП совместно с СБУ разоблачили организованную группу на завладении денежными средствами "Укрзализныци" во время ремонта путевых машин.﻿ Об этом информировали пресс-службы НАБУ и САП, сообщает Экономическая правда.

"По данным следствия, в 2021 году бывший директор производственного структурного подразделения "Черкасский путевой ремонтно-механический завод" филиала "Центр ремонта и эксплуатации путевых машин" АО "Укрзализныця" с целью противоправного обогащения образовал организованную группу из числа действующих и бывших сотрудников завода.

В течение апреля 2021 - февраля 2022 годов он добился избрания заранее определенных компаний победителями закупки услуг по ремонту путевых машин. Однако такой ремонт фактически не проводился, а члены организованной группы подделывали документы, которые свидетельствовали о якобы выполнении работ рядом предприятий с признаками фиктивности" , - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что в результате этого "Укрзализныця" понесла убытки на сумму 17,1 млн грн, которыми завладели участники преступления.

О подозрении сообщили пяти участникам организованной группы, а ее руководителя задержали. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.