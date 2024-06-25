США рассматривают отправку в Украину своих военных подрядчиков - CNN

Администрация Джо Байдена приближается к снятию фактического запрета на развертывание американских военных подрядчиков в Украине, чтобы помочь украинским военным обслуживать и ремонтировать предоставленные США системы вооружений.﻿ Об этом говорится в материале CNN со ссылкой на четырех информированных американских чиновников, сообщает Европейская правда.

США вывели всех своих инструкторов из Украины до начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года и категорически исключали военное присутствие на украинской территории с того времени.

Как следствие, предоставленную США военную технику, которая получила значительные повреждения в боях, приходится вывозить из страны в Польшу, Румынию или другие страны НАТО для ремонта, а этот процесс занимает много времени.

По словам источников CNN, в течение нескольких последних месяцев администрация Байдена повторно анализирует ограничения на подрядчиков в Украине ввиду дальнейшего продвижения российских войск и задержки с военной помощью.

Они подчеркнули, что решение пока обсуждается и не получило окончательного одобрения президента США.

Но в случае одобрения Пентагон впервые с 2022 года сможет заключать контракты о размещении американских подрядчиков в Украине, которые будут помогать с ремонтом техники. К примеру, пишет CNN, истребители F-16, как ожидается, потребуют регулярного ремонта после того, как Украина начнет их использовать.

Один из источников указал, что американские компании, которые будут участвовать в тендерах Пентагона, должны будут разработать надежные механизмы уменьшения угроз для своих сотрудников в Украине.

Как известно, Франция дала старт дискуссии о возможном военном присутствии Запада в Украине и, как считается, собирает группу стран, готовых отправить своих инструкторов.