Стефанишина сообщила, когда состоится следующий раунд переговоров по вступлению в ЕС

Следующий раунд переговоров с Евросоюзом по вступлению Украины состоится в июле в одной из европейских стран, сообщает Укринформ.

Об этом в Люксембурге во время общения с прессой после завершения первой межправительственной конференции между Украиной и ЕС по вхождению Украины сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, отвечая на вопросы корреспондента Укринформа о сроках следующего раунда переговоров и возможности его проведение при Венгерском председательстве в ЕС.

«Уже в июле состоится следующая встреча наших делегаций. Где? В Европе» , - сказала вице-премьер.

Она отметила, что на сегодняшней конференции стороны начали согласовывать календарь мероприятий по всем 33 направлениям предстоящих переговоров.

«Переговоры по секторам только начинаются. Правительство представило свою переговорную позицию, одобренную в пятницу. Но, конечно, для того чтобы сегодняшняя встреча состоялась, нужен был консенсус всех 27 государств Европейского Союза, и над этим мы работали достаточно долго» , - отметила Стефанишина.

Она добавила, что это был тяжелый период, когда возникали спорные вопросы по торговле с соседними странами, в частности с Польшей. Украина продолжала системный диалог с Венгрией. Некоторые из стран ЕС также задавали вопрос, сможет ли Украина в условиях войны имплементировать определенные обязательства в рамках процесса вхождения, рассказала Стефанишина.