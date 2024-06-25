Стефанишина сообщила, когда состоится следующий раунд переговоров по вступлению в ЕС
Следующий раунд переговоров с Евросоюзом по вступлению Украины состоится в июле в одной из европейских стран, сообщает Укринформ.
Об этом в Люксембурге во время общения с прессой после завершения первой межправительственной конференции между Украиной и ЕС по вхождению Украины сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, отвечая на вопросы корреспондента Укринформа о сроках следующего раунда переговоров и возможности его проведение при Венгерском председательстве в ЕС.
«Уже в июле состоится следующая встреча наших делегаций. Где? В Европе», - сказала вице-премьер.
Она отметила, что на сегодняшней конференции стороны начали согласовывать календарь мероприятий по всем 33 направлениям предстоящих переговоров.
«Переговоры по секторам только начинаются. Правительство представило свою переговорную позицию, одобренную в пятницу. Но, конечно, для того чтобы сегодняшняя встреча состоялась, нужен был консенсус всех 27 государств Европейского Союза, и над этим мы работали достаточно долго», - отметила Стефанишина.
Она добавила, что это был тяжелый период, когда возникали спорные вопросы по торговле с соседними странами, в частности с Польшей. Украина продолжала системный диалог с Венгрией. Некоторые из стран ЕС также задавали вопрос, сможет ли Украина в условиях войны имплементировать определенные обязательства в рамках процесса вхождения, рассказала Стефанишина.
«Поэтому мы работали со всеми государствами, которые в конце утвердили переговорную рамку ЕС, что позволило сегодня официально начать переговоры», - добавила вице-премьер.