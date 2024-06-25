СБУ сообщила о подозрении генералу РФ, причастному к оккупации Херсонщины

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о подозрении российскому генерал-полковнику Игорю Турченюку, командующему группировкой «Юг» Росгвардии. Его подразделения участвовали в оккупации правобережной части Херсонской области. Со ссылкой на данные СБУ, сообщает Зеркало недели.

В частности, Турченюк командовал фильтрационными группами оккупантов, преследовавших украинцев. Также под его руководством россияне нападали и похищали митингующих против российской агрессии, после чего отвозили их в застенки.

СБУ добавляет, что солдаты Росгвардии под руководством подозреваемого генерала стояли на блокпостах, где отбирали автомобили у людей, которые хотели выехать из оккупации. Также в ходе конфискации они забирали у украинцев документы, деньги, мобильные телефоны и другие личные вещи.

После деоккупации правобережной части Херсонской области Турченюк вместе со своими подчиненными сбежал на левый берег, где продолжает свои злодеяния. Как сообщает СБУ, за них бывший охранник российского диктатора Владимира Путина Виктор Золотов, ныне являющийся главой Росгвардии, наградил группировку подозреваемого орденом Жукова.

Турченюку сообщили о подозрении по статье о планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 УК Украины). Сейчас он находится на захваченных территориях Украины, поэтому продолжаются комплексные меры по его наказанию, добавляют правоохранители.