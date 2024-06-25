Украина вернула из российского плена 90 человек

В Украину из российского плена вернулись 90 защитников. Со ссылкой на Президента Владимира Зеленского, сообщает Укринформ.

«Дома – это не просто слова. Дома – это Украина. Сегодня еще 90 наших людей вернулись домой из российского плена. Воины Нацгвардии, ВМС, армии, терроборонцы, пограничники. Те, кто защищал Мариуполь. Те, кто защищал ЧАЭС. Те, кто были на Херсонском, Донецком, Харьковском, Запорожском и Луганском направлениях» , - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина помнит обо всех своих людях в российском плену.

«Продолжаем работу по увольнению каждого и каждой. Ищем правду обо всех, кого может удерживать враг. Благодарю нашу команду, которая занимается обменами: Буданов, Ермак, Малюк, Клименко, Лубинец» , - отметил Президент.

Также он поблагодарил всех партнеров, которые помогают, «ОАЭ за содействие в освобождении этих наших людей».