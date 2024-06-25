Минобороны закупило фляги для ВСУ втрое дороже рыночных цен - СМИ

В 2024 году в Минобороны потратили более 54 миллионов гривен на 153 тысячи армейских пластиковых фляг для ВСУ из Китая. Это втрое дороже рыночных цен. Со ссылкой NGL.media, сообщает Новое время.

В расследовании говорится, что речь идет о государственном агентстве Государственный оператор тыла, созданное несколько месяцев назад.

Журналисты уточняют, что обычная пластиковая литровая фляга обошлась МОУ в 355 гривен, хотя такие же фляги американского образца свободно продают по 120 гривен, аналоги можно найти — по 72 гривен.

В частности, в 2024 году упомянутое предприятие ГОТ четыре раза пыталось закупить пластиковые фляги для ВСУ. Первые две закупки по упрощенной процедуре в январе и апреле были отменены.

Участие в этих торгах принимали три разные компании и все они были готовы продать 100 тысяч фляг меньше чем за 20 миллионов гривен, однако заказчик отклонил все предложения.

Одной из причин стало отсутствие актов соответствия технической спецификации Минобороны.

Однако впоследствии ГОТ приняло решение заключить прямую сделку с ООО Колтрейн и общая стоимость сделки при этом выросла почти вдвое — до 35,5 миллиона гривен. При этом ранее эта компания не продавала фляги бюджетным заказчикам.

В ответе на запрос СМИ представители ГОТ объяснили такое решение насущной необходимостью во флягах и тем, что предложенная Колтрейн цена была ниже, чем в других компаниях, к которым обращался ГОТ.

Также журналисты выяснили, что через несколько недель после того ГОТ заключил еще одно соглашение по процедуре упрощенной закупки с ООО Суперформ на 53 тысяч фляг почти за 18,8 миллиона гривен. В этом случае одна пластиковая фляга обошлась на гривну дешевле, чем в случае с Контрейном (354 гривен против 355 гривен).

Обе компании работают совсем недавно, отмечают журналисты. Также вызывают вопросы и владельцы этих компаний.

Так, Суперформ, основанное полгода назад 27-летним Владиславом Лихосенко из Запорожья, только за два последних месяца заключило пять сделок с Нацгвардией и Минобороны на почти 310 миллионов гривен.

Ранее Лихосенко уже пытался работать с Минобороны. В 2022 году он основал ООО Профессиональное снаряжение, которое обанкротилось уже через год. На компании остались 410 тысяч гривен долга поставщикам и еще более 970 тысяч гривен штрафов за просрочку поставок Минобороны по четырем договорам, заключенным в апреле и мае 2022-го.

Лихосенко буквально за месяц до старта дела о банкротстве передал ООО Профессиональное снаряжение в собственность Андрею Иванову, а вскоре основал ООО Суперформ.

Лихосенко не захотел говорить с журналистами и проигнорировал присланные на его электронную почту вопросы.

ООО Колтрейн официально основали пять лет назад Ольга Чубенко и Лидия Хоменко — на этих женщин зарегистрированы сотни компаний в Украине.

Например, Чубенко значится владелицей 1166 компаний, а Хоменко фигурирует в 68 компаниях.

Реальные подряды Колтрейн начал получать только в этом году — вскоре после того, как официальной владелицей компании стала Юлия Кикоть. Первое соглашение с ГОТ на 41,6 миллиона гривен Кикоть подписала в марте, когда ее компания победила в упрощенной закупке на поставку 100 тысяч чехлов для фляг. Среди 11 участников тендера предложение Колтрейна не было самым дешевым, но заказчик отклонил предложения участников с меньшими ценами.