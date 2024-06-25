Посол ЕС: Через 10 лет Украина будет готова стать членом Евросоюза

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова заявила, что через 10 лет или даже до конца этого десятилетия страна будет готова стать полноправным членом ЕС. Такое мнение она высказала в комментарии для текста "Успеем до 2030 года". Вступит ли Украина в ЕС, пока идет война, сообщает Лига.net.

"Я абсолютно убеждена, что через 10 лет Украина будет готова стать полноправным членом ЕС. Я даже осмелилась бы сказать, что будет готова к концу этого десятилетия" , — заявила она.

На вопрос о готовности ЕС интегрировать такую большую и сложную страну, как Украина, Матернова сравнила ее с Польшей. По ее словам, 20 лет назад польский ВВП был соразмерен с нынешним украинским.