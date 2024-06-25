Госдеп назвал РФ устойчивой глобальной угрозой

Россия является устойчивой глобальной угрозой, которая очевидна не только из-за ее войны против Украины, но и экспорта нестабильности во всем регионе ОБСЕ, а также в странах Африки. Об этом заявила заместитель помощника государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Соната Коултер во время пресс-конференции во вторник в штаб-квартире ОБСЕ в Вене, сообщает Укринформ.

"Ключевым моментом, который я хотела бы отметить, является то, что Россия является устойчивой глобальной угрозой, и не только из-за своей деятельности в Украине, но и из-за своих активных усилий по экспорту нестабильности, сеяния путаницы и хаоса во всем мире" , - заявила она.

По словам Коултер, прибывшей в Вену на Ежегодную конференцию ОБСЕ по вопросам безопасности, на мероприятии она привлечет внимание всех стран-участниц к войне России против Украины, а также "к кампании подрывной деятельности, которую российское правительство проводит во всем регионе ОБСЕ".

"Война, продолжающаяся в Украине, безусловно, является самой яркой и серьезной иллюстрацией агрессии Кремля. Но, как я уже отметила, это не единственный пример дестабилизационной деятельности, которую он осуществляет по всему региону ОБСЕ, включающий в себя случаи поджогов и попытки саботажа". Безусловно, эта информация остается критическим вектором деятельности российского правительства. И мы очень внимательно наблюдаем за их злонамеренными влияниями и деятельностью в Африке, а также за попытками повлиять на динамику в Западном полушарии" , - заявила представитель Госдепа.

Комментируя по просьбе корреспондента вопрос о том, каким образом НАТО будет реагировать на злонамеренные действия РФ на территории стран-членов, Коултер заявила, что важнейшим остаются консультации и обмен информацией, в том числе разведывательной, "чтобы быть в курсе того, что происходит на наших территориях".