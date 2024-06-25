Петиция о лишении Тищенко депутатсва набрала 25 тысяч подписей за день

Петиция на сайте Верховной Рады о лишении депутатских полномочий Николая Тищенко из-за конфликта с бывшим военным в Днепре собрала необходимые 25 тысяч подписей. Об этом говорится на странице петиции на сайте парламента, сообщает Новое время.

По состоянию на вечер 25 июня петицию подписали 25 183 человека. Этого достаточно для рассмотрения обращения, хотя до завершения сбора подписей остается еще 90 дней.

24 июня на сайте Верховной Рады зарегистрировали петицию о лишении Николая Тищенко полномочий народного депутата.

Инициаторы петиции отметили, что Тищенко должны лишить депутатских полномочий из-за «аморального поведения, рейдерства, рэкета, злоупотребления служебным положением и превышения полномочий».

В петиции также говорится, что Николай Тищенко «существенно вредит работе парламента», а его действия «наносят вред имиджу Украины».

25 июня Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения для народного депутата Николая Тищенко в виде круглосуточного домашнего ареста.