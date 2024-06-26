Италия отреагировала на решение Кремля ограничить вещание европейских СМИ

Италия отреагировала на решение Кремля ограничить вещание более 80 европейских СМИ на территории России, среди которых, в частности итальянские Rai, La7, La Repubblica and La Stampa, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в заявлении итальянского МИД.

Итальянское внешнеполитическое ведомство решительно осудило решение об ограничении вещания СМИ, которые "всегда предоставляли объективную и беспристрастную информацию" о войне РФ против Украины.

"Решив применить разрушительное насилие в Украине, ... руководство РФ совершило действия, противоречащие международному праву и всем принципам законности и цивилизованного сосуществования. Все это не будет стерто путем введения запретов на итальянские и международные СМИ", – отметили в МИД Италии.

В ведомстве добавили, что примененные санкции "не устраняют и не смягчают последствий жестокой, разрушительной и незаконной войны".

Российское Министерство иностранных дел ранее во вторник заявило, что Москва вводит ограничения на вещание и доступ в отношении 81 европейского СМИ.

Среди тех, кто попал под российские ответные меры, – немецкий Spiegel, Zeit и Frankfurter Allgemeine Zeitung, испанские Mundo, Pais и EFE, итальянские Stampa, Repubblica и телекомпания RAI, французские Monde, Liberation и France-Presse, а также общеевропейские Politico и Euobserver.

Москва заявила, что это меры в ответ на решение Совета ЕС от 17 мая о запрете пропагандистских СМИ РФ: "РИА Новости", "Известия" и "Российская газета".

Комментируя решение РФ, вице-президент Европейской комиссии по вопросам ценностей и прозрачности Вера Юрова заявила, что оно свидетельствует о "непрерывном нарушении свободы СМИ со стороны Кремля".