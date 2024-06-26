Оккупанты ударили баллистикой по Одесской области: повреждено админздание

В ночь на 26 июня российские оккупанты ударили баллистикой по гражданской инфраструктуре Одесской области - повреждено админздание, никто не пострадал, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают глава Одесской ОГА Олег Кипер в Telegram, Силы обороны юга Украины.

Дословно Кипер:

"Ночью враг нанес удар баллистической ракетой по гражданской инфраструктуре Одесской области.

В промышленном секторе повреждено административное здание. К счастью, люди не пострадали".

Силы обороны юга страны сообщили, что ночью оккупанты атаковали южные регионы.

Так, первый удар россияне направили с самолетов тактической авиации управляемой авиационной ракетой по Николаевской области. В результате попадания возникло возгорание сухой травы на открытой местности. Пожар оперативно ликвидировали. Люди не повреждены.

Второй удар - баллистическая ракета по Одесской области.

Напомним: