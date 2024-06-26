В Киеве произошла авария на водопроводе: по нескольким адресам нет воды

В центре Киева произошла авария на водопроводе. По некоторым адресам отсутствует водоснабжение, также ограничено движение транспорта, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает КГГА.

"Из-за повреждения водопровода на ул. Кропивницкого движение транспорта ограничено. Аварийно-восстановительная бригада уже работает на месте" , - говорится в сообщении.

Где нет воды

Временно отсутствует водоснабжение в Печерском районе по адресам:

ул. Кропивницкого, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18;

ул. Крутой спуск, 6/2;

ул. Шелковичная, 48.

Для потребителей направлена ​​автоцистерна с питьевой водой на ул. Кропивницкого, 10.

Не первый случай

Авария на трубопроводе в Киеве произошла и 11 мая. Несколько улиц в центральных районах столицы остались без воды.

Кроме того, в марте в Киеве на левом берегу произошло повреждение водопровода, в результате чего на проезжую часть улицы разлилась вода. Специалисты уже работают над ликвидацией аварии.