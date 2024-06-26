Кабинет министров 25 июня одобрил Национальный план по энергетике и климату (НПЭК) на период до 2030 года, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.

Отмечается, что НПЭК является стратегическим документом, направленным на согласование экологической, энергетической и экономической политики для устойчивого развития Украины.

Украина разработала НПЭК в соответствии с требованиями Регламента (ЕС) 2018/1999 и с учетом лучших практик стран - членов ЕС, в рамках своих обязательств как договорной стороны Энергетического Сообщества и в процессе обретения членства в ЕС, отметили в Минэкономики.

Среди основных целей НПЭК, в частности:

сокращение выбросов парниковых газов на 65% по сравнению с уровнем 1 990 года;

достижение 27% доли возобновляемых источников энергии в общем конечном энергопотреблении;

углубление диверсификации источников и путей поставок энергоресурсов – не более 30% от одного поставщика;

первичное потребление энергии в пределах 72,224 млн т н.э., конечное потребление энергии 42,168 млн т н.э. (т н.э. – тонна нефтяного эквивалента).

"Правительство одобрило Национальный план по энергетике и климату в тот же день, когда начались переговоры о вступлении в Европейский Союз. Это символично, поскольку создание документа является важной частью евроинтеграционного процесса. Национальный план был подготовлен в рекордно короткие сроки - менее чем через год" , – подчеркнула первая вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, потребности в инвестициях совокупно составляют от 41,5 млрд долл США. Его реализация будет не только способствовать декарбонизации экономики Украины, но и откроет значительные возможности для привлечения ресурсов для выполнения Плана.

Напомним:

Крупнейшие банки Украины подписали меморандум о льготном кредитовании возобновления энергоинфраструктуры.