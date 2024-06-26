Новоизбранный генсек Совета Европы назвал Украину своим приоритетом

Только избранный генеральным секретарем Совета Европы Ален Берсе подчеркнул, что его приоритетным направлением будет Украина и все международные инициативы, связанные с ее поддержкой и защитой, сообщает Укринформ.

Сразу после оглашения результатов выборов Берсе сделал первое публичное заявление во Дворце Европы в Страсбурге.

«Главным нашим приоритетом, и мы все хорошо понимаем почему, есть Украина. И когда мы говорим об Украине, мы говорим не просто о стране, мы говорим об украинцах. Мы говорим об их детях, и Совет Европы очень активно занимается всеми этими вопросами», – заявил Берсе.

Новый генеральный секретарь намерен расширить деятельность, как можно скорее обсудить на уровне Парламентской ассамблеи Совета Европы и Комитета министров и подготовить предложения по всем текущим и будущим аспектам поддержки.

«Мы должны действовать быстро и по механизму компенсаций и Реестра убытков, и по усилению защиты Украины. Мы отдаем себе отчет, что мы должны придерживаться наших обязательств, и я обещаю быть преданным этому делу», - подчеркнул Берсе.

Ален Берсе, бывший президент Швейцарской Конфедерации, возглавит Совет Европы следующие 5 лет.

По результатам второго тура голосования во время летней сессии ПАСЕ в Страсбурге он набрал 114 голосов, 46 было отдано за бельгийца Дидье Рейндерса, 85 – за эстонского кандидата Индрека Саара. Всего было проработано 246 бюллетеней, один признан недействительным.