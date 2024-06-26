Минфин: Средняя зарплата чиновников выросла на 30% и превысила 50 тысяч гривен

Средняя начисленная зарплата чиновников в госорганах Украины достигла 50,9 тысяч гривен, что на 32% больше, чем в январе, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

По данным пресс-службы, средняя начисленная зарплата в мае достигла 50,9 тысяч гривен, что на 32% больше, чем в январе 2024 года (38,6 тысяч гривен).

В структуру заработной платы в уже входят денежные пособия к отпускам и материальная помощь.

Лидирует по уровню зарплат Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). В среднем ее работники получают 89,7 тысяч гривен.

На втором месте Антимонопольный комитет - 88,3 тысяч гривен

В Секретариате Национального трехстороннего социально-экономического совета платят 72,4 тысяч гривен.