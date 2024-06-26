В приграничной зоне на Закарпатье ввели дополнительные ограничения

С целью предотвращения правонарушений в пограничной полосе в пределах Ужгородского района введены дополнительные режимные ограничения, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Facebook-страница Западного регионального управления Госпогранслужбы (ГПСУ) Украины.

Дополнительные ограничения будут действовать в пределах:

Ставненской;

Костринской;

Великоберезнянской;

Дубриницко-Малоберезнянской;

Оноковской;

Холмковской;

Сюртовской;

Чопской территориальных общин Ужгородского района.

В пограничной полосе в пределах района запрещено:

пребывание лиц и производства работ вне населенных пунктов, пребывание лиц и транспортных средств на дорогах, которые отсутствуют в реестре автомобильных дорог и ведут к государственной границе и движение по ним в темное время суток (с 22:00 до 05:00).

остановка транспортных средств на обочине дорог вне установленных автомобильных стоянок. Исключением являются технические неисправности;

перевозка в транспортных средствах оружия и любых средств активной обороны без соответствующих на то разрешений;

использование приборов ночного видения, тепловизионной техники, радиостанций, кроме установленных на специальной технике и на транспортных средствах специализированного назначения;

использование и осуществление полетов легкомоторных летательных аппаратов.

Напомним, что этим летом ГПСУ усилит охрану границы на горных участках и популярных туристических районах Черновицкой и Ивано-Франковской области.

В частности, ограничения были введены в приграничной зоне с Молдовой.