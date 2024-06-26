Зеленский поздравил Рютте с решением назначить его генсеком НАТО

Президент Владимир Зеленский поздравил главу правительства Нидерландов Марка Рютте с решением союзников назначить его следующим генеральным секретарем НАТО, сообщает Европейская правда.

Об этом глава государства написал в соцсети Х (Twitter).

По словам Зеленского, когда в октябре Рютте перейдет эта должность от Йенса Столтенберга, "мы рассчитываем на продолжение нашей совместной работы по обеспечению защиты людей и свободы во всем нашем евроатлантическом сообществе".

"Я знаю Марка Рютте как принципиального и сильного лидера, который в последние годы неоднократно демонстрировал свою решительность и дальновидность", – отметил Зеленский.

Вітаю Марка Рютте з рішенням союзників призначити його наступним Генеральним секретарем НАТО.



Коли в жовтні пан Рютте перебере цю посаду від Єнса Столтенберга, ми розраховуємо на продовження нашої спільної роботи із забезпечення захисту людей і свободи в усій нашій… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 26, 2024

Он также поблагодарил Йенса Столтенберга за значительный вклад в укрепление НАТО в течение предыдущих десяти лет его пребывания в должности, а также за непоколебимую поддержку борьбы Украины за свободу.

Напомним, 26 июня Североатлантический совет решил назначить Рютте следующим генсеком НАТО.

К своим полномочиям Рютте приступит с 1 октября, когда заканчивается мандат действующего генсека Столтенберга.

Рютте прокомментировал свое назначение на должность, заявив, что Альянс есть и будет оставаться краеугольным камнем коллективной безопасности.