В Нацгвардии показали, как выглядит логистика россиян на Харьковщине

Логистический путь россиян на Харьковском направлении постоянно находится под огневым контролем украинских военных. Он усеян разбитыми авто и ликвидированными оккупантами, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram командующего Нацгвардии Александра Пивненко.

"На видео небольшой фрагмент дороги, по которой оккупанты осуществляют основные логистические задачи. Как вы видите на небольшом участке метров в 200 дороги, стоит 4 уничтоженных автомобиля, минимум 4 убитых российских солдата и разорванный неустановленный броневик на "гусенице", - рассказал он.

Так, по словам Пивненко, выглядит почти весь логистический маршрут.

"Наши бойцы-спецназначители Нацгвардии делают для россиян здесь ад", - констатировал генерал.

Ситуация на Харьковском направлении

Россия начала новое наступление в Харьковской области с начала мая. По данным на утро 26 июня РФ продолжает атаковать в районе Волчанска. При этом, российские оккупанты остаются заблокированными на агрегатном заводе в самом Волчанске, захватчики пытаются туда пробиться.

Добавим, что "горячей" обстановка остается не только на линии фронта. Захватчики успевают обстреливать не только позиции ВСУ, но и дома мирных жителей. Так, 25 июня РФ атаковала село Бобровка, под Харьковом. Удар пришелся на местные дачи. Шестеро людей были ранены.