В "Дія" запустили сервис для исправления данных о месте жительства
Министерство цифровой трансформации запустило в приложении "Дія" сервис для исправления данных о задекларированном месте жительства, сообщает Экономическая правда.
Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.
"Запускаем новый сервис на портале Дия. Исправляйте данные о задекларированном месте жительства в реестре за несколько кликов", - говорится в сообщении.
Воспользоваться сервисом можно, если:
- ошибка при заказе выписки о месте жительства
- неактуальные данные в вашем или детском извлечении
- нет места жительства в паспорте в Дії, хотя вы зарегистрированы
- неправильная дата регистрации в цифровом паспорте
"Выписка о месте жительства понадобится при бракосочетании, открытии счета в банке, устройстве ребенка в садик, трудоустройстве и в других жизненных ситуациях. Поэтому данные в нем должны быть всегда актуальными", - добавили в пресс-службе.
Актуализация данных в Реестре территориальной общины доступна по Украине, кроме Одессы, Николаева и некоторых общин с временно оккупированных территорий и зоны боевых действий.
Напомним:
В Украине поженились первые пары с помощью приложения "Дія".
В "Дії" начали тестирование новых функций - стало доступно подтягивание в смартфон свидетельства о рождении, бракосочетании, разводе и смене имени.