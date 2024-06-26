В "Дія" запустили сервис для исправления данных о месте жительства

Министерство цифровой трансформации запустило в приложении "Дія" сервис для исправления данных о задекларированном месте жительства, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

"Запускаем новый сервис на портале Дия. Исправляйте данные о задекларированном месте жительства в реестре за несколько кликов" , - говорится в сообщении.

Воспользоваться сервисом можно, если:

ошибка при заказе выписки о месте жительства

неактуальные данные в вашем или детском извлечении

нет места жительства в паспорте в Дії, хотя вы зарегистрированы

неправильная дата регистрации в цифровом паспорте

"Выписка о месте жительства понадобится при бракосочетании, открытии счета в банке, устройстве ребенка в садик, трудоустройстве и в других жизненных ситуациях. Поэтому данные в нем должны быть всегда актуальными" , - добавили в пресс-службе.

Актуализация данных в Реестре территориальной общины доступна по Украине, кроме Одессы, Николаева и некоторых общин с временно оккупированных территорий и зоны боевых действий.

Напомним:

В Украине поженились первые пары с помощью приложения "Дія".

В "Дії" начали тестирование новых функций - стало доступно подтягивание в смартфон свидетельства о рождении, бракосочетании, разводе и смене имени.