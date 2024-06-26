В приложении "Резерв+" появился статус брони от мобилизации

Министерство обороны Украины цифровизировало бумажные бронирования в приложение "Резерв+", сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила замминистра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко в Facebook

По данным представительницы МОУ, актуальный статус бронирования теперь отображается у 340 000 граждан в приложении "Резерв+".

При этом Черногоренко отмечает, что к сожалению, процент человеческого фактора в ошибках ТЦК по внесению информации о гражданах в реестр "Оберіг" остается высоким.

"Не всегда ТЦК вносят информацию о брони в реестр. Иногда это занимает недели, а то и месяцы.

Цифровая команда Министерства сделала невозможное возможным. Мы цифровизировали бумажные бронирования. Взяли приказы о бронировании в Минэкономики и занесли 340 000 записей в реестр "Оберіг". Чтобы актуальная информация о бронировании отображалась в электронных военно-учетных документах наших граждан".

Как обновить документ?

Нажмите три точки справа от документа.

Выберите "обновить документ".

После этого вы увидите свой актуальный статус.

Если ваше бронирование было только на бумаге, статус "Забронировано" появится в приложении.

Если ваша бронь еще продолжается, но в приложении этого не было - новый срок должен отобразиться в "Резерв+".

Что делать, если ваша бронь не появилась в Резерв+?

Часть приказов о бронировании нам не удалось оцифровать из-за отсутствия информации, идентифицирующей конкретное лицо. Однако мы уже работаем над четким и прозрачным алгоритмом, чтобы все забронированные граждане могли получить актуальный статус в "Резерв+".