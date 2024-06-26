Третья линия укреплений в Донецкой области готова на 90% - ОВА

Третья линия фортификаций в Донецкой области, которую сейчас возводят гражданские, готова на 90%. Об этом заявил глава ОГА Вадим Филашкин, сообщает Новое время.

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках поездки в Донецкую область провел совещание по ситуации с безопасностью в регионе. Во время совещания обсуждался процесс построения линий обороны.

Филашкин отметил, что областная власть помогает военным в строительстве второй линии оборонительных сооружений.