Третья линия укреплений в Донецкой области готова на 90% - ОВА
Третья линия фортификаций в Донецкой области, которую сейчас возводят гражданские, готова на 90%. Об этом заявил глава ОГА Вадим Филашкин, сообщает Новое время.
Президент Украины Владимир Зеленский в рамках поездки в Донецкую область провел совещание по ситуации с безопасностью в регионе. Во время совещания обсуждался процесс построения линий обороны.
Филашкин отметил, что областная власть помогает военным в строительстве второй линии оборонительных сооружений.