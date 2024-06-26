Верещук рассказала, сколько осталось украинцев на оккупированных территориях

На временно оккупированных территориях находятся 6 млн. украинских граждан, 1,5 млн. из них - дети, сообщает Укринформ.

Об этом сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук во время Всеукраинского форума «Культура во время войны. Человеческий капитал».

«Итак, человеческий капитал. Как вице-премьер, как министр я действительно занимаюсь людьми, пострадавшими от вооруженной агрессии Российской Федерации. Это – 6 миллионов украинских граждан на временно оккупированных территориях. Это полтора миллиона детей, которые сейчас на ТОТ . В то же время мы говорим о почти 5 миллионах внутренних переселенцев. Некоторые из них остались налегке, однако не меняют своей донецкой или луганской прописки, ожидая возвращения», - сказала она.

Верещук подчеркнула, что человеческий капитал также составляют украинцы, уехавшие за пределы страны. По ее словам, люди готовы возвращаться на деоккупированные территории, приобщаться к восстановлению инфраструктуры, как только закончатся активные боевые действия.

«Во время заграничных командировок я всегда встречаюсь с нашей диаспорой, а также гражданами, выехавшими после 24 февраля. 90% из них со слезами на глазах говорят, что они хотят вернуться, как только разрешит ситуация с безопасностью», - рассказала она.

Вице-премьер также отметила важность культуры в процессе сохранения нации в кризисные периоды украинского государства. Она добавила, что сейчас украинцы борются за свою культуру.

«Именно культура сохранила нашу нацию, когда был период безгосударственности. Именно культура сохранила украинцев, которые затем восстановили украинское государство. А сегодня именно украинское государство и украинская армия огнем и мечом борются за нашу культуру – в окопах, на полях, в воздухе, под землей, на воде», – акцентировала спикер.

Форум «Культура во время войны. Человеческий капитал» стартовал в Киеве. Мероприятие должно стать платформой для разработки совместных системных действий государства для сохранения человеческого капитала в сфере культуры во время войны как основного носителя знаний, навыков и национальной культуры для молодежи и последующих поколений украинцев.

Как сообщалось, к восстановлению деоккупированных территорий из-за вступления в кадровый резерв государственных служащих готовы присоединиться уже более 2500 человек.