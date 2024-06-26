Вениславский заявил, что законодательных инициатив по демобилизации сейчас нет

Верховная Рада не получала от Кабинета министров законодательных инициатив по демобилизации. Об этом заявил во время брифинга член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, сообщает Новое время.

Он напомнил, что во время финального этапа рассмотрения законопроекта о мобилизации комитетом в парламент поступило обращение от премьер-министра и министра обороны Украины, которые попросили исключить из финального текста документа положение об увольнении отдельных категорий военнослужащих.

«Рада поручила, приняв закон о мобилизации, разработать соответствующий проект закона, который бы предусматривал критерии, основания, сроки возможного потенциального увольнения со службы отдельных категорий военнослужащих, которые уже отслужили определенный срок, участвовали в боевых действиях» , — сказал Вениславский.

Ранее министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что провести сейчас демобилизацию украинских военных невозможно, поскольку без опытных бойцов фронт «просядет».