Минэкономики анонсировало новое торговое соглашение между Украиной и Канадой

1 июля вступает в силу обновленное Соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой (CUFTA), имеющее целью укрепить двустороннее экономическое партнерство, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает Минэкономики.

Как говорится в заявлении, обновленная CUFTA принесет пользу работникам, предприятиям и потребителям обеих стран, усиливая торговое и экономическое сотрудничество между Канадой и Украиной.

Отмечается, что соглашение сохраняет условия доступа к рынку для товаров из соглашения 2017 года и было обновлено, чтобы включить разделы об инвестициях, услугах и инклюзивной торговле.

В заявлении подчеркивается, что Канада привержена укреплению своих отношений с Украиной, поддерживая ее безопасность и стабильность.

Министры будут продолжать предоставлять дополнительные возможности канадским и украинским предприятиям и работникам для стимулирования прочного, устойчивого и инклюзивного экономического восстановления.

Как подчеркнула первая вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко, обновленная CUFTA - первое соглашение о свободной торговле, в котором особое внимание уделяется Крыму и крымским татарам и усилению роли коренных народов в экономике и международной торговле. Это основа для экономического развития Крыма после освобождения полуострова от оккупантов.

В целом текст документа построен на стандартах Соглашения о свободной торговле Канады, США и Мексики и Соглашения о Транстихоокеанском партнерстве, к которому Украина готовится присоединиться. Фактически это пакт с партнерами, которые поддерживают нашу торговую безопасность.

Напомним:

Канада выделяет 76 млн канадских долларов (55,7 млн долларов США) на инициативу под руководством Германии, направленную на быструю поставку систем противовоздушной обороны в Украину для отражения российских атак.

В этом году правительство Канады предоставит Украине очередной льготный кредит на 400 млн канадских долл (около 307 млн долл США).