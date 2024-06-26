Бывшего топ-чиновника "Укрэнерго" разоблачили в хищении средств на закупках

Национальное антикоррупционное бюро и Служба безопасности Украины заявили о разоблачении бывшего председателя одного из департаментов ЧАО «НЕК «Укрэнерго» на хищении денег на закупке бронежилетов, сообщает Зеркало недели.

Весной 2022 года чиновник организовал закупку бронежилетов для сотрудников компании, но ее провели по искусственно завышенной цене в предопределенной компании. Для сделки привлекли коммерческую структуру, даже не имеющую разрешения и лицензий на производство военной амуниции. В первую очередь «подрядчик» никогда не занимался изготовлением бронежилетов.

Однако за государственные средства у компании таки приобрели бронежилеты по вдвое завышенной цене. Как заявили в НАБУ, это привело к убыткам на сумму более 10,3 млн. грн.

По материалам следствия бывшему чиновнику "Укрэнерго" сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением, если оно повлекло тяжкие последствия). В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры меры пресечения. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.