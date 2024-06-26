Президент Словакии рассказал об участии в чешской инициативе по снарядам для Украины

Новый президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что его страна участвует в чешской инициативе по закупке снарядов для Украины – в частности, закупленные боеприпасы модернизируют на словацких заводах, сообщает Европейская правда.

Об этом он сказал на пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом в Праге, сообщает издание Pravda.

Пеллегрини заявил, что Братислава поддерживает Киев в том, о чем не очень часто говорят, например, в поставках электроэнергии, чтобы не допустить коллапса украинской энергосистемы. Глава государства также подтвердил, что Словакия участвует в поддержке чешской инициативы по закупке боеприпасов для Украины, к которой словаки также присоединились.

"С нашими производственными мощностями мы сделаем значительный вклад в успех чешской деятельности в сфере боеприпасов. Словакия увеличила производство на своих заводах, на которых производятся или восстанавливаются боеприпасы необходимых калибров", – сказал президент.

Значительная часть боеприпасов из собранных благодаря чешской инициативе со временем будет переработана или произведена непосредственно на словацких заводах.

Пеллегрини уже запланировал встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Она состоится либо на этой неделе в Брюсселе во время заседания Европейского совета, либо во время предстоящего саммита НАТО в Вашингтоне.

В то же время глава государства заявил, что Братислава согласится с планами Североатлантического альянса по дальнейшей поддержке Украины на саммите НАТО в июле. Однако она не отправит словацких солдат на территорию Украины, даже если это будет лишь часть тренировочной миссии.

Петр Павел ответил, что некоторые политики в Словакии и Чехии подчеркивают необходимость достижения мира, но меньше говорят о поддержке Украины. По мнению главы чешского государства, необходимо заниматься и тем, и другим.

"Нынешние предложения России, если это можно так назвать, на самом деле являются требованием капитуляции Украины. Они не являются реалистичным вступлением к переговорам", – считает Павел.

Следует отметить, что правительство Роберта Фицо после прихода к власти заявило, что Словакия не будет оказывать военной поддержки Украине и выступает за мирное решение конфликта. При этом правительство Роберта Фицо не прекратило коммерческих поставок оружия Киеву и официально поддерживает восстановление территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

Напомним, Роберт Фицо назвал очень успешный сбор словаками средств на боеприпасы для Украины символическим жестом и оскорбил его заявлением о "пердении".

25 июня стало известно, что в Украину доставили первую партию боеприпасов в рамках чешской инициативы по закупке снарядов для нашей страны.