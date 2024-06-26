Министерство образования приостановило набор на платную аспирантуру

Минобразования приостановило набор на платную аспирантуру. Об этом говорится в приказе Министерства образования и науки от 26 июня №910, зарегистрированном Министерством юстиции, сообщает Укринформ.

"Временно до 01 января 2025 года приостановить: прием заявлений, проведение конкурсного отбора, заключение договоров об обучении между учреждением высшего образования и поступающим, и зачисление на обучение для получения третьего (образовательно-научного, образовательно-творческого) уровня высшего образования и в ассистентуру-стажировку на дневную или дуальную формы получения образования за средства физических и юридических лиц" , - говорится в приказе за подписью министра образования и науки Оксена Лисового.

Также приостанавливается возобновление (включая допуск к образовательному процессу после окончания срока прерывания обучения) на дневную или дуальную форму получения образования.

Кроме этого будет недоступным перевод из других форм обучения на дневную форму обучения.

Как отмечается в документе, эта норма не будет касаться