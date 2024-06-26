Тестя Насирова отпустили под залог в 200 млн по делу о рекордной взятке

Следственный судья ВАКС по ходатайству детективов НАБУ, согласованным прокурором САП, применил меру пресечения к приближенному к бывшему главе ГФС лицу.﻿ Со ссылкой на данные САП, сообщает Экономическая правда.

Речь идет о тесте бывшего председателя ГФС Романа Насирова, владельца группы компаний "Альтис" Александра Глимбовского.

Глимбовский подозревается в легализации части неправомерной выгоды, которую получил глава Государственной фискальной службы Украины в свою пользу и в пользу третьих лиц в течение 2015-2016 годов.

В пресс-службе САП отметили, что суд отказал в удовлетворении ходатайства в части взятия под стражу подозреваемого и постановил применить к лицу меру пресечения в виде залога в размере 200 млн грн.

По данным следствия, тесть Насирова Глимбовский через зарегистрированную на Британских Виргинских Островах оффшорную компанию помог легализовать 13 млн евро из общей суммы 21 млн евро неправомерной выгоды, которую экс-глава ГФС получил от бизнесмена Олега Бахматюка за внеочередное возмещение НДС.