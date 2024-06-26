Освобожденные из российского плена военные рассказали о пытках

Более 600 опрошенных украинцев после освобождения из российского плена рассказали о пытках — избиениях, ударах электрическим током и травле собаками, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в пресс-релизе ООН к Международному дню в поддержку жертв пыток.

Отмечается, что с февраля 2022 года Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине опросила более 600 освобожденных из плена РФ, в том числе пленных, освобожденных 31 мая. Все они рассказали о пытках.

"Каждый опрошенный во время этого недавнего обмена рассказал о пытках, от жестокого избиения и длительного пребывания в стрессовых положениях тела до ударов электрическим током по половым органам и травле собаками" , — говорится в материале.

Известно, что россияне применили пытки к группам пленных.

"Например, во время так называемой "приемки" в учреждение, расположенное на территории Российской Федерации, военнопленные должны были проходить между рядами охранников, избивавших их полицейскими дубинками или электрошокерами. Изнурительные физические упражнения и унижения, например, принуждение военнопленных изучать и петь российские патриотические песни также были частью ежедневного расписания" , — рассказывают в Миссии.

По словам опрошенных, в плену они постоянно голодали, а надлежащая медицинская помощь отсутствовала в течение длительного периода.

"В сочетании с плохими гигиеническими условиями это часто приводило к значительной потере массы тела пленных и кожным заболеваниям; некоторые военнопленные потеряли несколько зубов. Эти показания согласовывались с собственными наблюдениями ММПЧУ — физическое состояние опрошенных отвечало их показаниям" , — подчеркнули в пресс-релизе.

Напомним, 25 июня в Украину вернулись 90 украинских воинов из российского плена.