Генштаб: увеличилось количество вражеских штурмов на Торецком направлении

Число боевых столкновений на фронте возросло до 71 с начала суток. Резко увеличилось количество российских штурмов на Торецком направлении. Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ относительно оперативной обстановки по состоянию на 16:00 в среду, 26 июня.

Так, на Харьковском направлении враг уже шесть раз безуспешно атаковал в районах Волчанска и Липцев. Около последнего продолжаются два боестолкновения.

На Купянском направлении россияне атакуют при поддержке авиации – сбросили почти полтора десятка УАБов. Отражены пять атак вблизи Стельмаховки, Синковки и Берестового.

На Лиманском направлении противник совершил восемь безуспешных атак. В районах Макеевки и Невского продолжаются три боестолкновения. Ситуация контролируется.

На Северском направлении продолжаются бои вблизи Белогоровки и Спирного.

На Краматорском направлении противник атакует в районе Часового Яра – наши воины отбивают штурмы в двух локациях. С начала суток враг пытался четыре раза потеснить украинские подразделения с позиций.

На Торецком направлении количество штурмов оккупантов резко увеличилось до шести. Северное и Торецк подвергаются ударам вражеской авиации. В настоящее время Силы обороны отбивают пять штурмовых действий противника, еще одна атака, возле Дачного, остановлена.

Традиционно на Покровском направлении наибольшее количество боестолкновений – враг совершил уже 20 атак на позиции ВСУ в районах Новоалександровки, Евгеньевки, Сокола, Новоселовки Первой, Воздвиженки и Прогресса. Силы обороны отразили девять штурмов, 11 боестолкновений еще продолжаются.

На Кураховском направлении продолжаются бои вблизи Красногоровки и Парасковеевки. Общее количество атак на направлении возросло до шести.

По остальным направлениям обстановка существенных изменений не претерпела, рассказали в Генштабе.