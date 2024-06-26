Кулеба поздравил Рютте с решением о назначении на должность генсека НАТО

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поздравил главу правительства Нидерландов Марка Рютте с решением о назначении его генеральным секретарем Североатлантического альянса, сообщает Европейская правда.

Об этом он написал в X (Twitter).

Кулеба отметил, что на фоне угроз безопасности евроатлантического сообщества "нам всем нужен сильный, объединенный и решительный НАТО, действующий как единая семья свободных наций".

"В наших общих интересах также, чтобы Украина продолжала получать мощную и долгосрочную поддержку в ее борьбе за свободу и на пути к вступлению в Альянс", – добавил он.

По мнению главы МИД, нынешний генсек НАТО Йенс Столтенберг "играл и продолжает играть решающую роль в обеспечении обоих результатов".

"Уверены, что после того, как Марк Рютте займет эту должность в октябре, он продолжит продвигать общие евроатлантические цели и достигнет многих значительных успехов. Поздравляю господина Рютте с решением членов Альянса назначить его следующим генеральным секретарем и желаю ему успехов на этом посту", – подытожил Кулеба.

Напомним, 26 июня Североатлантический совет решил назначить Рютте следующим генсеком НАТО.

К своим полномочиям Рютте приступит с 1 октября, когда заканчивается мандат действующего генсека Столтенберга.