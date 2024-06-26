Из-за "мясных штурмов" на Харьковщине оккупанты стали чаще сдаваться в плен - ГУР

Представитель ГУР МО Андрей Юсов рассказал, что российские оккупанты стали чаще обращаться в проект "Хочу жить" на фоне активного наступления в Харьковской области, сообщает Зеркало недели.

Во время телемарафона он отметил, что там командование придерживается присущей РФ тактики, которая заключается в отправке военных на "мясные штурмы".

"Люди, которые думали, что их не будут отправлять в качестве "пушечного мяса" на штурмовые действия, полагали, что отсидятся… теперь не хотят умирать. Некоторые из них действительно не желают быть военными преступниками и пытаются спасти свою жизнь" , — пояснил Юсов, добавляя, что Украина, соблюдающая нормы Женевской конвенции, предоставляет такую возможность.

Количество заявок на сдачу в плен выросло с начала июня, отметил разведчик. И связывает он это прежде всего с "бездумными мясными штурмами".

Напомним, представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин рассказал несколько дней назад, что войска РФ остановили наступательные действия в Харьковской области, так как частично выводят на доукомплектование небоеспособные подразделения. Также происходит ротация неподалеку от Тихого и Глубокого.