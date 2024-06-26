Издание WP узнало детали заявления начштаба "Азова" Кротевича на генерала Содоля

Издание The Washington Post получило в распоряжение жалобу начальника штаба бригады "Азов" Богдана Кротевича на экс-командующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля. В ней он якобы обвинял генерала в ошибках во время обороны Мариуполя﻿. Об этом говорится в материале WP, сообщает Деловая столица.

Так, Кротевич жаловался, что Содоль не руководил обороной Мариуполя и не провел ни часа в городе, однако его наградили званием Героя Украины. Кроме того, он не снабжал бригаду "Азов" боеприпасами и не обеспечил наличие оборонительных сооружений в городе перед российским наступлением.

WP также приводит слова Содоля, которые процитировал Кротевич после того, как один из командиров обороны Мариуполя попросил у него инструкции. Генерал якобы сказал "Нам конец", а затем положил трубку.

Кроме того, Кротевич пожаловался на то, что Содоль, командуя восточным фронтом, приказывал "Азову" наступать без необходимых артиллерийских боеприпасов. Когда ему привели аргументы, почему это невозможно, против командира "Азова" было начато формальное расследование.

Напомним, 23 июня начальник штаба бригады "Азов" Национальной гвардии Украины Богдан Кротевич подал заявление в Государственное бюро расследований с призывом провести расследование по поводу боевого генерала.

Он не назвал имени военного, а впрочем, "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники утверждала, что речь идет именно о Содоле.

По словам Кротевича, "99% военных его ненавидят за то, что он делает".

"Этот человек начинает расследование против наступающих и не теряющих позиции командиров, однако против себя он служебные расследования не инициирует" , — написал Кротевич.

Военный также отметил, что это его личное решение, и все возможные последствия он возьмет на себя.

Как сообщалось, 24 июня президент Владимир Зеленский уволил генерала Юрия Содоля с должности командующего Объединенными силами ВСУ.